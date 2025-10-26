Vittoria – Grave incidente stradale si è verificato questa sera sulla Strada Provinciale 18, lungo il tratto che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Secondo le prime informazioni lo scontro ha coinvolto un’auto di grossa cilindrata e una supermoto.

L’impatto è stato estremamente violento, e le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate. Il centauro è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato immediatamente al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni cliniche sarebbero critiche.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari a definire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la SP 18 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. (Foto Assenza)