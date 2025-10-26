Scicli – Scicli piange la scomparsa di Pino Pitrolo, noto e stimato avvocato. Pitrolo è morto oggi all’età di 64 anni in ospedale a Catania dove era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso nei giorni scorsi perchè colpito da un ictus.

Professionista brillante e figura molto conosciuta non solo a Scicli ma in tutto il territorio del Ragusano, Pino Pitrolo lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi, gli amici e quanti lo conoscevano.

Al momento, la data e l’orario delle esequie non sono ancora stati resi noti e saranno comunicati dalla famiglia non appena disponibili. La città si stringe al dolore dei suoi cari. Alla famiglia le condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.it.