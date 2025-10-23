Modica – Si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, il terzo appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica. Sarà dedicato al poeta Giuseppe Di Mari, e vedrà la presentazione del libro di poesie “Il grido dell’anima”.

Sarà la poetessa e scrittrice Grazia Dormiente a presentare il volume , mentre l’attrice Lalla Bruschi, Antonietta Emmolo, responsabile della Fidapa di Pozzallo, e Antonella Monaca, componente del Caffè Quasimodo, leggeranno testi poetici tratti dalla raccolta.

La cantante KETTY Dell’Aquia animerà l’evento con intermezzi musicali.

“La poesia di Giuseppe Di Mari, afferma Domenico Pisana, è un viaggio che con un andamento prosodico entra nelle dinamiche della vita, e attraverso il quale l’anima si libera delle convenzioni e delle apparenze rivelando la sua verità più cruda e autentica. L’amore, il sogno, la speranza, la fede, l’amicizia, il dolore, lo smarrimento, la guerra, il senso delle relazioni diventano il tessuto connettivo di una poetica che evoca bellezza e dolore con l’anelito – dice il poeta – a combattere per i diritti di tutti, prodigarsi per la pace, praticare la carità e insegnare la verità”