Chiaramonte Gulfi – Sabato 25 ottobre il Canile Rifugio degli Iblei, a Chiaramonte Gulfi (RG), aprirà le porte al pubblico per una giornata dedicata a incentivare le adozioni di cani e sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno del randagismo. La giornata si articolerà principalmente con due turni di visita nel pomeriggio: il primo dalle 14.30 alle 16.00 e il secondo dalle 17.00 alle 18.30. Fra i due turni sarà offerta ai partecipanti una merenda 100% vegetale. L’evento, organizzato dalla sede LAV di Ragusa, arriva dopo la positiva esperienza del 14 giugno scorso, quando i cani del rifugio erano stati portati in passeggiata a Marina di Ragusa per farli conoscere alla comunità. Un’occasione che ha permesso ad alcune persone di avvicinarsi concretamente all’adozione.

Il canile ospita circa 120 cani in 60 box ed è convenzionato con 6 Comuni: Ragusa, Comiso, Ispica, Chiaramonte, Scicli e Giarratana. La provenienza dei cani in entrata è al 90% da recuperi sul territorio e i numeri delle adozioni sono purtroppo ancora bassi. La maggior parte delle adozioni avviene attraverso il trasferimento dei cani in rifugi del Nord Italia, sono quasi zero il numero di adozioni sul territorio, soprattutto quando si tratta di cani adulti. Tra i promotori dell’iniziativa, la volontaria e educatrice cinofila Isa Colossi, che nel 2014 ha partecipato a un percorso formativo proprio presso il canile rifugio. Da allora, Isa Colossi ha scelto di trasferirsi definitivamente in Sicilia da Brescia, sua città natale, per continuare a lavorare nel canile, affrontando quotidianamente criticità strutturali e culturali: ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni, mancanza di sostegno alle associazioni, e una scarsa cultura dell’adozione responsabile. “La sfida principale — dichiara Isa Colossi — è far uscire i cani dal canile e dar loro una possibilità. Non bastano il cibo e le cure: serve una famiglia, e serve una comunità pronta a riconoscere il valore dell’adozione.” Durante l’evento, i cittadini potranno visitare il canile, conoscere i cani e ricevere informazioni su come adottare in modo consapevole.

A chi adotterà un cane sarà offerto un supporto concreto post-adozione: alimenti, antiparassitari, cure veterinarie di base e formazione cinofila gratuita, grazie alla collaborazione con professionisti e attività locali. “Intervenire prima che un cane venga abbandonato e garantire che i cani in canile non restino invisibili per anni, è il vero obiettivo. Non basta gestire l’emergenza: serve una strategia condivisa con le istituzioni, che al momento non sostengono in modo strutturale questo tipo di progetti”, afferma Resi Iurato responsabile della LAV di Ragusa. Nella giornata dell’open day saranno presenti, oltre a Isa Colossi, il veterinario comportamentalista Francesco Savarino e l’avvocato Giudy Di Caro; invece, come ospite speciale ci sarà Loredana Cannata, attrice, influencer e attivista italiana conosciuta per la sua sensibilità verso le battaglie animaliste. È possibile prenotarsi al link per comunicare la preferenza del turno pomeridiano e garantire così la propria partecipazione.