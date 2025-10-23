Ragusa – Anche quest’anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale rinnova il suo impegno per garantire un accesso agevole e sicuro ai luoghi di riposo dei propri cari, organizzando un servizio gratuito di bus navetta da e per i cimiteri della città nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre.
L’iniziativa, ormai consolidata, mira a prevenire la congestione del traffico veicolare che tradizionalmente si verifica in queste date. L’elevato numero di autovetture che circolano verso i cimiteri nei giorni clou può infatti causare situazioni di scarsa fluidità, ingolfamento e, nelle ore di punta, una vera e propria paralisi della circolazione, con grave nocumento per la sicurezza stradale.
Il servizio di bus navetta, interamente gratuito, si svolgerà in entrambi i giorni, l’1 e il 2 novembre, con il seguente orario continuato: dalle ore 7:30 alle ore 18:00.
Di seguito gli itinerari previsti:
- Piazza Libertà (Ragusa) – Cimitero centrale e viceversa;
- Piazza Libertà (Ragusa) – Cimitero Ibla e viceversa;
- Piazza G.B. Odierna (Ibla) – Cimitero Ibla e viceversa;
- Via B. Brin (Marina di Ragusa) – Cimitero Marina e viceversa.
“L’Amministrazione – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – invita calorosamente la cittadinanza a usufruire di questo servizio gratuito per contribuire a una migliore gestione del flusso veicolare, garantendo così una visita più serena e sicura in un momento di raccoglimento e memoria”.
