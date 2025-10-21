Il bollettino meteorologico diramato oggi dalla Protezione Civile della Sicilia per domani, mercoledì 22 ottobre, annuncia un’ulteriore fase di maltempo, con l’instabilità che interesserà principalmente la parte occidentale dell’Isola.
Maltempo Sicilia: previsioni dettagliate per mercoledì 22 ottobre
Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un’ampia variabilità, con precipitazioni che si concentreranno soprattutto sui settori occidentali:
Settori Occidentali: Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati sono attesi da deboli a puntualmente moderati.
Resto dell’Isola: Sul resto della Sicilia, le piogge saranno da isolate a sparse, anch’esse possibili sotto forma di rovescio o temporale. In queste zone, i quantitativi cumulati saranno prevalentemente deboli.
La popolazione è invitata a consultare gli aggiornamenti in tempo reale e a prestare attenzione nelle aree a rischio idrogeologico, in particolare sui versanti occidentali.
