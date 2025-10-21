Modica – E’ grande la soddisfazione dell’Onorevole Ignazio Abbate per il finanziamento ottenuto, a valere sull’azione 4.6.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027, destinato al “Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione del Palazzo Cocuzza per l’allestimento museale dei reperti archeologici ubicati presso le sale espositive presenti nell’immobile sito in Piazza San Giovanni a Monterosso Almo”. Il progetto, identificato al numero 7 della graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 3715/2025 del 23/07/2025, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 399.943,39.

“Questo è un risultato straordinario – dichiara il Presidente della I Commissione – che premia la visione e l’impegno profuso per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco Salvatore Pagano, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni D’Aquila, e l’Assessore Paolo Amato per avermi reso partecipe di questo importante progetto e per l’attenzione verso il loro territorio che non fanno mai mancare. E con loro il ringraziamento va anche al Direttore del Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica, Dott. Giuseppe Morando e al Dirigente Generale Mario La Rocca per la loro costante e concreta disponibilità verso il nostro territorio” Il finanziamento, nell’ambito dell’azione “Rivitalizzazione dei luoghi della cultura ed altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali”, consentirà di trasformare Palazzo Cocuzza in un polo museale moderno e funzionale, in grado di esporre e rendere accessibili i preziosi reperti archeologici del territorio.

L’attuazione dell’intervento sarà a cura della Sprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Ragusa, che attiverà le procedure di evidenza pubblica e gestirà l’iter amministrativo, in coerenza con la normativa vigente. “La riqualificazione di Palazzo Cocuzza non è solo un’opera di restauro, ma un investimento sul futuro di Monterosso Almo, che vedrà rafforzata la sua identità culturale e la sua attrattività turistica. Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni per garantire che progetti come questo si realizzino con la massima efficacia e trasparenza, a beneficio di tutta la comunità.”