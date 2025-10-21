Maltempo in Sicilia. Le previsioni meteo elaborate da Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia (vedi foto) annunciano una giornata di marcata instabilità per domani, mercoledì 22 ottobre, con particolare attenzione ai settori occidentali dell’Isola.
La giornata sarà segnata da un peggioramento progressivo, a partire dalla notte:
Notte/Mattina: Le nubi aumenteranno da ovest già in nottata, portando le prime precipitazioni, anche a carattere di temporale, sui settori più occidentali. In mattinata, i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto sui settori di ponente e sull’ovest palermitano. Nel resto dell’Isola, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
Pomeriggio: L’instabilità persisterà sui settori occidentali, l’ovest agrigentino e le zone interne.
Sera: Sono previsti rovesci e temporali sparsi sui settori settentrionali, con particolare intensità su quelli orientali. Altrove, nuvolosità senza fenomeni di rilievo.
Maltempo in Sicilia: venti, mari e temperature
Le condizioni meteo saranno accompagnate da un sensibile peggioramento dei venti e del moto ondoso:
Temperature: Si registrerà una generale diminuzione dei valori termici su tutta la regione.
Venti: Soffieranno moderati o tesi occidentali, con rinforzi fino a forti sul Tirreno e sull’ovest della Sicilia. Venti tesi da Libeccio interesseranno invece lo Ionio.
Mari: I bacini risulteranno generalmente mossi. Lo Stretto di Sicilia occidentale e il Tirreno saranno invece molto mossi. Si raccomanda la massima cautela per la navigazione.
