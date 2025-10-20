Modica – Inizio stagione da incorniciare per la Motyka Modica di ginnastica aerobica, che ieri a Pomigliano d’Arco ha preso parte con Giulia Cappello e Samuele Iemmolo alla “Coppa Campioni” FGI Gold nella categoria JB.

La coppia modicana, allenata da Mariastella Vittorio, infatti,ha conquistato il titolo italiano di categoria. Oltre alla specialità di coppia, i due talentuosi atleti del sodalizio modicano hanno partecipato alla gara individuale, dove Samuele Cappello è salito sul secondo gradino del podio laureandosi così vice campione d’Italia, mentre in campo femminile Giulia Cappello ha concluso la sua performance in decima posizione.

Soddisfatta dei risultati ottenuti dai suoi atleti l’istruttrice Mariastella Vittorio, che traccia il futuro dei suoi allievi.

“Sono soddisfatta – spiega Mariastella Vittorio – perchè siamo migliorati tanto, ma miglioreremo ancora. Ci aspetta ancora tanto duro lavoro, ma questo è ‘pane per i nostri denti’ e questa è la distanza tra noi e i nostri obiettivi che cercheremo sempre di centrare. Speriamo che, – conclude l’istruttrice della Motyka Modica – questo risultato a livello nazionale, sia il trampolino di lancio per conquistare nuovi traguardi e nuovi riconoscimenti e serva ai compagni di sala di Giulia e Samuele come stimolo per continuare a crescere”.

Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, dunque, si confermano tra le migliori coppie italiane, grazie alla grande determinazione e alla loro passione