Modica – L’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, esprime grande soddisfazione per il successo della regata velica nazionale di classe ILCA (Laser) 4 e 6 che si è tenuta oggi a Donnalucata, vedendo la partecipazione di 59 imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Si tratta di un evento storico: è la prima volta che Donnalucata ospita una competizione velica di tale rilievo. “Oggi celebriamo un traguardo che va oltre lo sport,” dichiara l’Onorevole Abbate. “Questa eccezionale manifestazione sportiva è la dimostrazione tangibile e la migliore cartolina di quanto i lavori di dragaggio del porticciolo turistico, per i quali mi sono fortemente impegnato per ottenere il finanziamento, fossero necessari e strategici.

Senza l’aumento dei fondali e la conseguente piena operatività, questo evento di portata nazionale non si sarebbe potuto tenere, precludendo a Donnalucata l’opportunità di mostrare le sue potenzialità turistiche e sportive. I lavori di dragaggio hanno rappresentato un investimento cruciale per la sicurezza e la funzionalità dell’approdo, ma soprattutto per la valorizzazione economica e sportiva del litorale ibleo. “La presenza di 59 imbarcazioni della categoria Laser (ILCA) è un segnale forte: Donnalucata è ora ufficialmente inserita nel circuito della grande vela nazionale. Il mio plauso va agli organizzatori, il Circolo Velico Kaucana, in collaborazione con il Circolo Nautico Donnalucata e il Circolo Velico Donnalucata, che hanno creduto e investito in questa visione,” conclude Abbate.

“Il mio impegno istituzionale proseguirà per garantire che infrastrutture come questa continuino a essere sostenute, perché il mare e la nautica rappresentano un volano di sviluppo imprescindibile per il nostro territorio.”L’evento odierno non solo ha offerto uno spettacolo sportivo di alto livello, ma ha anche generato un significativo indotto per l’economia locale, lanciando il ruolo di Donnalucata come meta ambita per il turismo nautico e sportivo”.