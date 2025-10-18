Maltempo. Le previsioni meteo per la Sicilia, elaborate da Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, annunciano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo del maltempo. L’aumento della nuvolosità, causato dall’avvicinarsi di una depressione afro-mediterranea, anticiperà l’arrivo delle precipitazioni.

Maltempo Sicilia: le previsioni meteo di oggi 18 ottobre

Le condizioni meteorologiche sulla Sicilia per oggi, sabato 18 ottobre, saranno dominate dall’influenza di una depressione afro-mediterranea che, spostandosi dal Canale di Sicilia verso lo Ionio, porterà instabilità e maltempo, concentrando i fenomeni sui settori meridionali e orientali dell’Isola. Tra le province interessate dal maltempo Ragusa, Siracusa e Catania.

Dettaglio Precipitazioni

Mattinata: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con le prime piogge che interesseranno principalmente le zone meridionali.

Pomeriggio e Sera: Si assisterà a un’intensificazione dei fenomeni. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulle zone meridionali e lungo la costa ionica.

Tarda Sera: Le piogge si sposteranno ulteriormente verso est, concentrandosi sui settori più orientali dell’Isola.

Resto dell’Isola: Nelle zone occidentali e del nord-ovest, il tempo sarà molto nuvoloso, ma con scarse probabilità di fenomeni significativi; al massimo, si potranno verificare brevi pioviggini sparse.

Temperature, Venti e Mari

Temperature: Previste in generale diminuzione nel corso della serata, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo.

Venti: Soffieranno moderati o forti dai quadranti nord-orientali (NE) sullo Ionio, con possibili raffiche di burrasca. Altrove, venti deboli o moderati orientali.

Mari: Il Tirreno risulterà mosso o poco mosso. Lo Ionio e il Canale di Sicilia saranno invece agitati, rendendo difficile la navigazione. Si raccomanda cautela in prossimità delle coste orientali e meridionali.