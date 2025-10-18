Un’attività sismica più intensa del solito ha interessato la provincia di Ragusa, con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che ha registrato un totale di sei scosse di terremoto nell’area di Monterosso Almo tra la serata di ieri e le prime ore di stamattina.

L’ultima e più forte scossa, di magnitudo 2.4, è stata rilevata stamattina alle ore 05:27.

Cronologia degli Eventi

Il mini-sciame sismico è iniziato ieri sera e ha avuto la seguente sequenza temporale:

Data/Ora (Ora Italiana) Magnitudo (ML) Note Ieri, 20:21 1.8 Prima scossa della sequenza. Ieri, 22:33 1.9 Oggi, 01:25 2.0 Oggi, 02:04 1.1 Scossa più lieve. Oggi, 03:23 1.9 Oggi, 05:27 2.4 Ultima scossa e la più intensa della sequenza.

La prima scossa di terremoto a Monterosso Almo è stata registrata ieri sera. Tutte le scosse hanno avuto un’intensità relativamente bassa 1.1 e 2.4, tipica di fenomeni che in genere non causano danni ma possono essere avvertiti dalla popolazione più vicina all’epicentro. I Comuni più vicini all’epicentro sono stati: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ragusa, Vizzini (CT), Licodia Eubea (CT) L’INGV continua a monitorare l’area.