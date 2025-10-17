Ragusa – Terremoto stasera in provincia di Ragusa. Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.8 è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 20:21 di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 a Monterosso Almo. L’epicentro è stato localizzato a 1 km a sud-ovest del comune di Monterosso e ha avuto una profondità di 20 km.

I Comuni più vicini all’epicentro sono stati: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ragusa, Vizzini (CT), Licodia Eubea (CT). La scossa di stasera è la terza registrata dall’Ingv in provincia di Ragusa negli ultimi giorni. Le altre due scosse sono state segnalate lo scorso 13 ottobre a Chiaramonte Gulfi.