Modica, 17 ott – “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento ai Carabinieri della Compagnia di Modica e al loro Comandante, Maggiore Francesco Zangla, per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di alcune piazze di spaccio nel Ragusano”, lo dichiara Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Si tratta di un risultato importante – prosegue Minardo – che conferma l’efficacia e la dedizione con cui le nostre forze dell’ordine operano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini e per la tutela della legalità. A tutti i militari impegnati va il mio plauso e la gratitudine delle istituzioni”.

L’operazione, condotta dai Carabinieri di Modica sotto il coordinamento della Procura di Ragusa, ha portato all’arresto di tredici persone e al sequestro di droga, armi ed esplosivi.