Si celebrano oggi a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Le vittime sono Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni. Il rito funebre si terrà nella Basilica Santa Giustina di Prato della Valle, alle ore 16. Nel giorno delle esequie riportiamo una dichiarazione dell’industriale Giovanni Leonardo Damigella.

«Profonda commozione e cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti nell’adempimento del loro dovere. Uomini che, ancora una volta, hanno sacrificato la propria vita per garantire sicurezza e giustizia ai cittadini.

Sono vicino all’Arma da sempre — dichiara Giovanni Leonardo Damigella — Da bambino, il figlio del maresciallo era mio compagno di classe, e spesso trascorrevamo i pomeriggi nella caserma del paese. Ricordo con affetto i carabinieri che, pur impegnati nel servizio, trovavano il tempo di giocare con noi. È lì che ho compreso il loro autentico spirito di servizio e il profondo senso del dovere che li contraddistingue».

Damigella ha voluto rivolgere un messaggio di riconoscenza e vicinanza a tutti i militari dell’Arma e alle famiglie dei caduti:

«Quando incontrate un carabiniere, ricordate che è il vostro angelo custode. È lì per proteggere la comunità, spesso mettendo a rischio la propria vita. Onore all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie che condividono, ogni giorno, il loro sacrificio». Onore all’Arma.