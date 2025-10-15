Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa ha conquistato domenica scorsa la seconda vittoria consecutiva in campionato, espugnando il parquet di Catanzaro con una prestazione di grande solidità (68-82). Gli uomini di coach Massimo Di Gregorio hanno controllato la gara fin dalle prime battute, resistendo ai tentativi di rimonta dei calabresi e mostrando doti di coesione, che i picchi dei singoli – su tutti Marcus Brown, autore di 31 punti e 5 rimbalzi – hanno sublimato. E ciò nonostante l’assenza di Ianelli, fermo ai box per un problema alla schiena.

«Sono felice per la vittoria contro un’avversaria molto competitiva – ha commentato Brown –. Le partite in trasferta non sono mai facili, soprattutto in Puglia e senza un giocatore importante come Ianelli. Ma ho visto altri compagni alzare il livello: penso a Tumino, Adeola e Cardinali, tutti hanno dato una grande mano. Anche se siamo una squadra nuova, stiamo trovando un’ottima intesa. L’obiettivo è rimanere uniti e fare progressi settimana dopo settimana”.

Ma Brown non predilige solo la metà campo offensiva, dove ha dato ampia dimostrazione del proprio repertorio. Le partite si vincono soprattutto dall’altra parte: “Dobbiamo mantenere alta la nostra intensità difensiva – spiega la guardia texana -: seguire i nostri principi e le nostre regole è fondamentale. In attacco, invece, possiamo trovare un po’ più di equilibrio. Abbiamo giocatori esperti e di talento, e sono sicuro che continuando a lavorare insieme le cose ci verranno in modo sempre più naturale».

Con il successo di Catanzaro, la Virtus ha confermato i miglioramenti mostrati nella gara casalinga con Bari, dov’erano arrivati i primi due punti della stagione. Domenica prossima al PalaPadua è in programma la sfida contro la Dinamo Brindisi, capolista del girone, in un match che promette spettacolo e grande intensità.