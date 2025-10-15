Ragusa – E’ stato arrestato dalla polizia Gianfranco Stracquadaini, latitante vittoriese ricercato da 18 mesi per il tentato omicidio di Roberto di Martino, avvenuto a Vittoria nell’aprile 2024. La vittima era al volante della sua auto quando venne avvicinato da un uomo con una pistola in mano.

Riuscì ma riuscì a ingranare la marcia e fuggire, ma venne raggiunto e ferito a un occhio. Stracquadaini sarebbe stato arrestato nell’hinterland di Vittoria dove pare si nascondesse. Non aveva mai lasciato il suo territorio. L’arresto sarebbe avvenuto nell’ambito delle indagini, coordinate dalla Dda di Catania, avviate a tappeto nella zona di Vittoria dopo il rapimento del diciassettenne di Vittoria avvenuto venti giorni fa.