Modica – “Un sostegno concreto, di vitale importanza, per le aziende agricole del nostro territorio e di tutta la Sicilia, che da tre anni affrontano le conseguenze della siccità e l’onere elevato dei canoni consortili”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate di Modica ha commentato l’approvazione del provvedimento che destina importanti risorse ai Consorzi di bonifica per abbattere il costo dell’acqua destinata all’irrigazione delle aziende agricole.

Il provvedimento, di cui l’Onorevole Abbate è stato primo firmatario insieme all’Onorevole Pace e fortemente voluto dalla Democrazia Cristiana, rappresenta una risposta efficace alle difficoltà del settore. Inizialmente, era stata disposta la sospensione dell’invio delle bollette per il consumo di acqua alle aziende, in attesa di definire l’intervento strutturale. “Si tratta di un provvedimento importantissimo che abbiamo voluto portare prima in Commissione Bilancio e poi in Aula – ha dichiarato il Presidente della I Commissione – il nostro impegno ha portato a uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, al quale si è aggiunto, durante la seduta d’aula, un ulteriore e significativo sostegno da parte del Governo Regionale, che ha voluto rafforzare la misura aggiungendo altri 5 milioni, portando così lo stanziamento complessivo a ben 10 milioni di euro prima dell’approvazione definitiva.

Questo ingente stanziamento ha un obiettivo chiaro: abbattere fino al 50% il costo dei canoni e delle bollette per l’acqua irrigua, fornita dai Consorzi di bonifica, alle aziende agricole. Un aiuto concreto e immediato per sostenere le imprese che si trovano in grande difficoltà. I canoni sono spesso esosi e le bollette elevate, specialmente in zone ad alta vocazione agricola come la fascia trasformata del nostro territorio, che include i comuni di Scicli, Ragusa, Pozzallo e Ispica, dove l’utilizzo dell’acqua dei Consorzi è fondamentale. Questo abbattimento rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per l’economia delle imprese, un modo concreto per aiutare specialmente le aziende impegnate nelle coltivazioni di ortaggi e nella floricoltura che fanno ampio uso di queste risorse idriche.”