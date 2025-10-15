Santa Croce Camerina – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne albanese, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di furto in abitazione.

Nel primo pomeriggio l’extracomunitario, non nuovo a simili scorribande perché più volte già denunciato per lo stesso reato, era riuscito ad accedere all’interno di un’abitazione del centro marittimo di Casuzze, sul litorale ragusano, scavalcando la recinzione perimetrale e forzando una finestra di accesso ad un locale di servizio della casa.

Il proprietario dell’abitazione, però, grazie al sistema di videosorveglianza installato in casa a seguito di un ulteriore simile episodio patito poco tempo prima, si è avveduto immediatamente dell’intrusione e ha telefonato alla Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina per segnalare il furto in atto e dare l’allarme.

Precipitatisi sul luogo della segnalazione, i militari camarinensi hanno sorpreso il ladro nel tentativo di riscavalcare la recinzione per guadagnare la fuga e, dopo un breve inseguimento per le vie della frazione, prima in auto e poi a piedi, lo hanno fermato e tratto in arresto.

Prima di essere bloccato, l’extracomunitario si è disfatto, lanciandolo in un terreno limitrofo, delle chiavi dell’abitazione reperite all’interno della stessa, probabilmente con l’intento di far ritorno una seconda volta nella dimora appena visitata.

Esperite le incombenze di rito, l’uomo è stato condotto dai militari dell’Arma presso il carcere di via Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.