L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha attivato un nuovo servizio telematico essenziale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater e che beneficiano di un piano rateale superiore alle dieci scadenze inizialmente previste.
Da oggi, sul portale ufficiale dell’Agenzia (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), è possibile richiedere o scaricare i moduli di pagamento necessari per le rate a partire dall’undicesima in poi, ovvero quelle che verranno utilizzate dal 2026.
A chi è rivolto e perché
Dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, ai contribuenti erano stati inviati unicamente i bollettini relativi alle prime dieci rate. Il nuovo servizio è quindi destinato:
- Ai contribuenti con piani di pagamento che si estendono oltre la decima rata.
- A coloro che risultano in regola con tutti i versamenti precedenti.
Non è necessario richiedere i nuovi moduli per chi ha già ricevuto l’intera modulistica (tutte le rate) tramite il servizio “ContiTu”.
Si ricorda che la decima rata, con scadenza fissata al 30 novembre 2025, deve essere saldata utilizzando il bollettino originale allegato alla comunicazione delle somme dovute, che è comunque disponibile in copia sul portale AdER.
Due modalità per ottenere i moduli
Il servizio, denominato “Copia comunicazione”, è stato ideato per garantire flessibilità nell’accesso alla modulistica relativa alle rate 2026 e successive:
- Tramite Area Riservata: I contribuenti in possesso di identità digitale (SPID, CIE, CNS) o gli intermediari fiscali (Entratel) possono accedere all’area riservata del portale, sezione “Definizione agevolata”, e scaricare direttamente i bollettini.
- Tramite Area Pubblica (Senza Credenziali): In alternativa, è possibile compilare un modulo online nella sezione pubblica del sito, allegando i documenti richiesti per il riconoscimento, e ricevere la copia dei bollettini via email.
L’obiettivo di questa iniziativa è semplificare e velocizzare il processo per i contribuenti, assicurando il regolare adempimento dei piani di pagamento pluriennali.
