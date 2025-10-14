Maltempo. La Sicilia si prepara a fronteggiare una fase di maltempo significativo, con fenomeni che potrebbero assumere carattere di forte intensità. Lo annunciano le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia. Già nella giornata di oggi si stanno manifestando i primi segnali di instabilità, ma le previsioni indicano un marcato peggioramento, in particolare per la giornata di domani.
Attualmente, forti temporali stanno interessando la provincia di Siracusa. Tuttavia, dalla serata odierna, l’instabilità è destinata a estendersi rapidamente al resto dell’isola.
A destare preoccupazione sono soprattutto le previsioni per domani, mercoledì. L’Estofex (European Storm Forecast Experiment), organismo europeo che monitora i fenomeni temporaleschi severi, prospetta condizioni meteorologiche molto critiche, suggerendo la possibilità di eventi di forte impatto anche sulla provincia di Ragusa.
Si raccomanda ai cittadini di seguire con attenzione gli aggiornamenti della Protezione Civile in vista del potenziale aumento dell’intensità dei rovesci e dei temporali nelle prossime ore.
Bollettino della Protezione Civile della Sicilia per domani 15 ottobre allerta gialla
Dal mattino di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
