A Santa Croce Camerina entrerà in servizio dal prossimo settembre un nuovo scuolabus elettrico destinato al trasporto degli studenti. Il mezzo, appena consegnato al Comune, sarà utilizzato con l’avvio del nuovo anno scolastico e rappresenta un investimento finanziato grazie a un contributo regionale di 75 mila euro.

Il veicolo, da 20 posti, è stato acquistato dall’amministrazione comunale nell’ambito di un programma rivolto all’innovazione e alla sostenibilità dei servizi scolastici. Il finanziamento è stato erogato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e ha consentito al Comune di rinnovare parte della flotta destinata al trasporto degli alunni.

L’obiettivo è migliorare un servizio utilizzato quotidianamente da studenti e famiglie, mettendo a disposizione un mezzo di nuova generazione con alimentazione elettrica. Secondo quanto comunicato dall’ente, lo scuolabus offre standard più elevati sotto il profilo della sicurezza e del comfort e contribuirà anche a ridurre le emissioni legate agli spostamenti.

La consegna del nuovo veicolo è stata accolta dal sindaco Peppe Dimartino insieme alla Giunta comunale. Il primo cittadino ha definito l’acquisto un investimento rivolto ai giovani e ai servizi scolastici, sottolineando come il nuovo mezzo coniughi sicurezza, innovazione e attenzione all’ambiente. «Continuiamo a investire sui nostri giovani e sulla qualità dei servizi offerti alle famiglie», ha dichiarato il sindaco, evidenziando che il progetto guarda alle esigenze future della comunità.

Il nuovo scuolabus rientra nel percorso di ammodernamento dei servizi comunali avviato dall’amministrazione. L’impiego di un veicolo elettrico si inserisce nelle iniziative volte a rendere più sostenibile la mobilità pubblica locale, riducendo l’impatto ambientale del servizio senza modificare la sua funzione principale, quella di garantire il trasporto degli studenti verso gli istituti scolastici.

Nel corso della presentazione, Dimartino ha rivolto un ringraziamento all’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Barone e agli uffici del III e del IV Dipartimento comunale, che hanno seguito l’iter amministrativo e progettuale necessario per arrivare all’acquisto del mezzo.

Salvo variazioni, lo scuolabus entrerà regolarmente in servizio con l’inizio delle lezioni di settembre, diventando parte della rete di trasporto scolastico comunale a disposizione degli studenti di Santa Croce Camerina.