Maltempo. La Sicilia entra in una fase di maltempo marcato, che ha portato la Protezione Civile Regionale a emettere un’Allerta Gialla per rischio idrogeologico. Il bollettino, pubblicato oggi, martedì 14 ottobre 2025, preannuncia un peggioramento che si intensificherà significativamente nella giornata di domani.
Previsioni per martedì 14 Ottobre: instabilità sparsa
L’instabilità inizia già da oggi, martedì, con precipitazioni previste da isolate a sparse. I fenomeni si presenteranno anche a carattere di rovescio o temporale, interessando prevalentemente:
- Settori centro-occidentali.
- Settori sud-orientali e ionici.
I quantitativi cumulati saranno puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali, mentre risulteranno generalmente deboli sulle restanti aree dell’isola.
Maltempo Sicilia: criticità in aumento mercoledì 15 ottobre
Le condizioni meteo subiranno un deciso peggioramento a partire dalla mattina di domani, mercoledì 15 ottobre 2025, e per le successive 24-36 ore. L’allerta si focalizza su fenomeni in rapida intensificazione:
Precipitazioni: Sono previste da sparse a diffuse, con prevalente carattere temporalesco.
Fenomeni Associati: I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Si invita la popolazione alla massima cautela e a seguire le indicazioni delle autorità locali, data l’alta probabilità di disagi dovuti al forte maltempo.
