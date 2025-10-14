Vittoria – “Avevo già chiesto un confronto con il ministro Piantedosi nei giorni scorsi e, alla luce della medesima richiesta del Sindaco di Vittoria, mi sono fatto parte attiva affinché questo vertice possa essere congiunto. Il Ministro Piantedosi ha dato la sua piena disponibilità e andremo a incrociare le date utili con il primo cittadino affinché l’incontro avvenga a stretto giro”.

Lo afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia che prosegue: “La sicurezza non ha colore politico e saremo, con il primo cittadino, fianco a fianco nell’incontro con il Ministro dell’Interno per analizzare temi fondamentali quali il potenziamento degli organici sul territorio, le strategie di lotta al crimine organizzato, la necessità dello sblocco delle assunzioni per i Comuni per quanto riguarda la polizia locale”.

“Dopo decenni di immigrazione irregolare, di depotenziamento delle risorse per le forze di polizia e per gli enti locali le nostre comunità stanno pagando un prezzo altissimo. Serve invertire questa tendenza: Vittoria ma anche tutte le realtà della provincia di Ragusa pretendono sicurezza, monitoraggio del territorio e serenità”