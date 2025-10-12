Maltempo. La Sicilia si prepara a un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche: una depressione in approfondimento nel Mediterraneo occidentale, combinata con la discesa di aria più fredda da Nord-Est, porterà instabilità, piogge e un calo delle temperature a partire da metà settimana.
Le previsioni meteo, come riportato da Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, indicano che l’ondata di maltempo si concentrerà in particolare tra il 14 e il 17 ottobre.
Maltempo in Sicilia: le previsioni per la prossima settimana
A innescare il peggioramento sarà l’avvicinamento tra le due figure bariche (la bassa pressione mediterranea e l’aria fredda) a causa di un blocco anticiclonico posizionato sul Nord Europa.
Questa configurazione favorirà l’arrivo di correnti più fredde e umide, determinando:
Piogge in Sicilia: L’instabilità interesserà l’isola per diversi giorni, in particolare tra il 14 e il 16/17 ottobre.
Calo Termico: Si prevedono temperature in discesa, con un abbassamento di qualche grado rispetto ai valori attuali.
Estensione: L’instabilità potrebbe estendersi anche alle zone costiere joniche della Calabria e alle regioni adriatiche attorno al 17 ottobre.
La prossima settimana sarà, dunque, caratterizzata da un clima più autunnale e da un’evidente inversione di tendenza rispetto alle condizioni di alta pressione dei giorni scorsi.
