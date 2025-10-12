Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato l’elenco dei primi giovani artisti locali che hanno già aderito all’avviso pubblico n. 3179 del 16.05.25. L’istituzione dell’Albo è stata deliberata con Delibera C.C. n. 17 del 31.03.2025 a seguito dell’approvazione di un atto di indirizzo. L’iniziativa è volta a dare visibilità, sostenere e valorizzare le specificità artistiche dei talenti emergenti della città. L’Albo infatti nasce dall’esigenza di conoscere e coinvolgere attivamente gli artisti locali, facilitando la programmazione e l’organizzazione di futuri eventi artistico/culturali. Inoltre, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, intende svolgere attività volte a far conoscere i talenti alla città e a offrire una visione complessiva del panorama artistico locale.

“C’è sempre la possibilità di aderire all’albo – spiega l’assessore alle politiche giovanili Simone Digrandi-. – Invitiamo a iscriversi tutti i giovani talenti, sia in forma individuale che associata, residenti a Ragusa, che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. I settori artistici interessati sono musica, recitazione, ballo, scrittura, disegno, arti figurative e fotografiche”.

La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito modello del Comune reperibile nel sito istituzionali dell’ente, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Ragusa.

Alla domanda devono essere allegati:

– Estremi anagrafici con recapiti telefonici ed email.

– Curriculum Vitae.

– Curriculum artistico.

Le domande possono essere presentate in ogni momento all’Ufficio Protocollo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso. Le domande pervenute verranno accolte e l’iscrizione verrà formalizzata due volte l’anno, nei mesi di settembre e marzo.

La documentazione può anche essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it .

L’elenco degli iscritti all’Albo, l’avviso integrale, e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze è reperibile sul sito del Comune di Ragusa.