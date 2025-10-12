Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, all’interno del portale appalti, è stato pubblicato l’avviso di avvio indagine di mercato per la procedura negoziata senza la pubblicazione del bando per la concessione del servizio di bar/ristoro da espletarsi all’interno del Palazzo di Giustizia di Ragusa – CIG B895227175.
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla predetta gara, devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 ottobre 2025, esclusivamente attraverso la Piattaforma certificata eprocurement il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione.
