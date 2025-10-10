Vittoria – Si presenta a Vittoria, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18, il libro di Francesco Pulejo, “I vivi e i morti”. Sede dell’evento, organizzato dal Comune ipparino, il Teatro comunale. Dialogheranno con l’autore la professoressa Lidia Ferrigno e l’avvocato Salvatore Poidomani. Francesco Pulejo è attualmente Procuratore capo di Ragusa. Classe 1960, in magistratura dal 1986, è stato prima componente e poi coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania.

Il romanzo “I vivi e i morti”, edito da Navarra Editore, è un noir con protagonista il commissario Santacroce e segue cronologicamente il libro “La città del vento” pubblicato dallo stesso editore. (da.di.)