Modica – “Come Ente, stiamo continuando a mantenere fede agli impegni economici che avevamo nei confronti di City Green Light con la positiva conseguenza che siamo in condizione di ripristinare la pubblica illuminazione ordinaria e straordinaria in tutta la Città che da tempo ne lamentava la mancanza”. A parlare è l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia. “Nel dettaglio, è stata ripristinata la pubblica illuminazione a San Marco Mista, Serrameta, in contrada Serrauccelli, Quartarella-San Giovanni lo Pirato, in via Ferdinando Magellano a Marina di Modica e nella zona ‘Gigi Olivari’.

In queste aree, – spiga l’assessore Armenia- è stata ripristinata la pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei driver e nei prossimi giorni verranno sistemati con nuove armature, gli eventuali corpi ancora non funzionanti. In contrada Bosco, le ‘cavette’ sono in lavorazione e sono in agenda i lavori in tutte le altre aree della città come, ad esempio, contrada Pirato, Michelica, Crocevie, a Zappulla. Un lavoro che come assessore alle Manutenzioni ho seguito passo dopo passo e, una volta verificate le condizioni di intervento, siamo stati in condizione di dare una risposta necessaria e importante per la serenità di queste zone e di chi vi risiede.