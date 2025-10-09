Ragusa – “Sorridentissime, e fresche di medaglia d’argento nel cross jumping alle Olimpiadi dei Poni svolte ad Arezzo, abbiamo ricevuto le giovani amazzoni della Società Ippica Ragusana (SIR)”. E’ quanto afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.
“Il loro è un traguardo frutto di rispetto per gli animali, costanza di allenamento e lavoro di squadra, – afferma Cassì – che conferma la loro capacità di distinguersi nei maggiori contesti sportivi.
Non è un caso se in occasione della finale regionale del Progetto Sport, ben 6 nostre atlete si sono qualificate alla finale nazionale di questo ottobre”.
