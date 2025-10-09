Ragusa – “Ancora oggi io ricordo bene quali sono gli insegnanti che hanno segnato la mia crescita, ricordo momenti di sensibilità che andavano oltre i loro doveri professionali, ricordo alcune loro frasi. Con l’auspicio che ogni insegnante possa essere “Quell’insegnante” per i suoi studenti, oggi il mondo scolastico ibleo si è ritrovato al Ferraris”. A parlare è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, dopo la visita dell’assessore regionale all’Istruzione Girolamo Turano a Ragusa.

“C’erano i dirigenti delle nostre scuole; – afferma il sindaco di Ragusa – c’era l’assessore regionale all’Istruzione Girolamo Turano, che ringrazio; c’erano i rappresentanti delle Istituzioni, a dimostrazione di come la responsabilità dell’educazione pubblica non sia solo di chi sta in classe ma dell’intera comunità.

È stato un grande momento di confronto sul sistema educativo in senso ampio, che inevitabilmente ha toccato anche il mondo dell’università e del lavoro.

Investimenti, innovazione e tecnologia, contrasto alla dispersione scolastica, educazione al rispetto, riscoperta in classe del territorio e delle sue tradizioni, mobilità, merito, inclusione e progetti speciali, sbocchi universitari: tanti i temi del progetto “La sicilia fa scuola” presentato dall’assessore Turano.

Tanta, al tempo stesso e forse ancora di più, la gratitudine che tutti abbiamo espresso verso dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico. Sulle loro spalle un compito difficile e fondamentale”.