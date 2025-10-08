Modica – Una scena di inaudita violenza si è consumata lunedì sera lungo Corso Principessa Maria del Belgio a Modica Alta. Un uomo ha inseguito una giovane donna in piena strada, sferrandole ripetutamente calci e schiaffi.

Le grida della vittima hanno immediatamente allertato i residenti della zona. Dalle finestre e dai balconi, diversi cittadini hanno assistito all’aggressione.

L’episodio non è passato inosservato: l’intera sequenza è stata ripresa con gli smartphone e il video è rapidamente finito sui social network, dove ha raggiunto una vasta platea diventando velocemente virale. La diffusione del filmato ha acceso i riflettori sulla brutale aggressione avvenuta in un contesto urbano e residenziale.