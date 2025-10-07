Modica – Si terrà nei giorni 10, 11 e 12 ottobre nell’Isola delle Femmine (Palermo) l’esercitazione regionale di protezione civile denominata “EXE Sicilia 2025”, promossa dalla Federazione Regionale delle Misericordie, dai tre Centri di Servizio per il volontariato della Sicilia, dal Comitato provinciale delle Misericordie di Catania e si realizzerà nell’ambito delle iniziative di Palermo Capitale Italiana del Volontario 2025 in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione civile.
Il programma dell’esercitazione prevede il coinvolgimento dei volontari di protezione civile provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione vedrà la piena adesione tra le associazioni di protezione civile, a conferma dell’attenzione che i Centri di servizio assicurano alle realtà del volontariato che operano in questo settore particolarmente delicato e significativo per i nostri territori. All’evento EXE Sicilia 2025 prenderanno parte quattro teams sanitari-soccorritori volontari con ambulanza, della Misericordia di Modica esperti in Maxi emergenze ed un team logistica per montaggio di 2 tende pneumatiche presso il campo sportivo Isola delle Femmine a Capaci
