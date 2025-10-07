Ragusa – Si è conclusa a Ragusa la cerimonia di premiazione del Premio Nicholas Green, un evento che da anni incarna e promuove la cultura del dono tra le giovani generazioni. Il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha voluto sottolineare l’importanza e l’impatto emotivo dell’iniziativa attraverso un post, riflettendo su quanto questo premio abbia plasmato lo spirito della comunità.

“Se chiedessi quanti ragusani hanno partecipato al Premio Nicholas Green, credo si solleverebbero migliaia di mani,” ha scritto il Sindaco Cassì.

Il Premio, intitolato al bambino simbolo della donazione degli organi, è riuscito a trasmettere a intere generazioni la cultura del dono, rendendola allo stesso tempo “straordinaria e normale”.

Durante la premiazione di questo fine settimana, l’evento ha saputo ancora una volta unire il talento dei partecipanti con intense testimonianze, riuscendo a veicolare i propri valori attraverso una forte componente emotiva.

Il Sindaco ha infine espresso la sua gratitudine per questo “patrimonio di umanità preziosissimo”, rivolgendo i ringraziamenti a studenti, famiglie, insegnanti, e alle istituzioni che hanno reso possibile l’iniziativa: Aido Ragusa, l’Ufficio scolastico regionale e gli Uffici comunali.

“È da momenti come questi che passa lo spirito di una comunità,” ha concluso Cassì, riconoscendo il ruolo centrale del Premio nel tessuto sociale cittadino.