Ragusa – Vere e proprie micro discariche a cielo aperto di vestiti. E’ il quadro impietoso in cui versa Ragusa, subito dopo l’estate, dopo alcune settimane in cui il servizio di raccolta è stato sospeso. Una di queste si trova proprio nei pressi del Centro di Raccolta della zona Artigianale. Lo denuncia il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, con la propria rappresentante cittadina, Najla Hassen, con tanto di documentazione fotografica.

“Mentre l’amministrazione si vanta di avere pronto il nuovo capitolato, fa finta di non vedere la situazione in cui versa la città. Queste, tra l’altro, sono settimane in cui le persone fanno il cambio stagione e dunque è molto più facile che disfarsi di abiti vecchi che però possono risultare anche utili a chi ne ha più bisogno. Solo che poi arrivano al Centro di raccolta e non trovano il servizio. E’ chiaro che da una parte condanniamo sempre e comunque chi inquina e chi getta ogni tipo di ‘rifiuto’ senza autorizzazione, ma in questo caso è proprio l’Amministrazione comunale che deve dare soluzioni e che deve accorgersi di quanto sta accadendo. Anche perché sono in molti i cittadini che si chiedono quando potranno arrivare queste soluzioni e quali potranno essere. Se questo è il modo di Cassì di gestire il decoro ambientale della città, allora siamo veramente arrivati ad un punto di non ritorno”.