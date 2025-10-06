Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata all’insegna dell’instabilità, spinta dall’arrivo di aria fredda di matrice artica. Le previsioni per domani, martedì 7 ottobre, indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sui settori settentrionali e orientali dell’Isola, secondo l’analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia.
Andamento delle precipitazioni e della nuvolosità
Notte: Si prevedono piogge sparse sulle zone settentrionali della regione, mentre altrove il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
Mattina: La nuvolosità residua, con la possibilità di qualche fenomeno isolato, si concentrerà sui settori orientali. Il resto dell’Isola, in particolare le zone meridionali, vedrà invece un parziale nuvolosità con ampie schiarite.
Sera: Torneranno le piogge sparse sui settori settentrionali, specie quelli più orientali, e sulle zone nord joniche. Altrove il cielo risulterà poco nuvoloso.
Venti, mari e temperature in calo
L’arrivo dell’aria fredda porterà a una generale diminuzione delle temperature su tutta la regione.
I venti soffieranno da Nord-Ovest (NW) in maniera moderata, ma con possibili rinforzi significativi sullo Ionio e nel Canale di Sicilia.
Di conseguenza, i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Lo Ionio, in particolare, potrebbe essere localmente agitato.
