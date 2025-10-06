Monterosso Almo – Monterosso Almo in fermento, ieri, per tutta la giornata, in occasione dell’ultima delle feste religiose del periodo estivo, ormai, in realtà, concluso da qualche giorno. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti spiritualmente più intensi che animano la comunità dei fedeli. Il simulacro di Sant’Anna e di Maria Santissima Bambina è stato portato in processione per due volte lungo le vie del centro montano, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. In mattinata, c’era stata l’uscita del simulacro.

La cosiddetta Nisciuta, però, stavolta dalla chiesa di San Giovanni Battista considerati i lavori di restauro che stanno interessando la chiesa di Sant’Anna che tradizionalmente ospita il simulacro. Ha preso quindi il via il corteo processionale snodatosi per le strade principali di Monterosso Almo, salutato in maniera festante da tutti i residenti e dai visitatori presenti. Il simulacro è rientrato, quindi, nella chiesa di San Giovanni. Nel pomeriggio, un altro momento significativo è stato caratterizzato dalla tradizionale cena, tenutasi in piazza Rimembranza, con la vendita di tutti i doni messi a disposizione dai fedeli per la raccolta di fondi a fini benefici. In serata, dopo la messa vespertina, la seconda processione con il simulacro che è uscito anche questa volta dalla chiesa di San Giovanni e il cui transito ha interessato le vie principali del centro montano.

Il simulacro è, alla fine, rientrato nella chiesa di San Giovanni. Non prima, però, per tutti i presenti, di avere assistito, in piazza, allo spettacolo pirotecnico, spettacolo che, di fatto, ha concluso le celebrazioni di quest’anno.

