Negli ultimi mesi, il dibattito sulle misure riguardanti le cartelle esattoriali si è intensificato. È essenziale fare chiarezza su cosa sia già definito e quali novità legislative siano ancora in fase di discussione, in particolare riguardo alla sanatoria e al meccanismo di discarico.

Rottamazione-quinquies: Slitta al 2026 e Sarà Selettiva

Una nuova sanatoria per i debiti col Fisco, la cosiddetta Rottamazione-quinquies, non è stata approvata per il 2025. L’ipotesi più concreta è che la misura possa essere inserita soltanto nella prossima Legge di Bilancio 2026.

Le discussioni in corso puntano a un meccanismo più flessibile ma anche più rigoroso rispetto al passato:

Piani di Rientro Estesi: Si valuta l’introduzione di rateizzazioni più lunghe, con la possibilità di arrivare fino a 120 rate mensili (equivalenti a 10 anni).

Saldo e Stralcio Mirato: Potrebbe essere prevista la cancellazione parziale dei debiti di importo ridotto, nota come saldo e stralcio.

Esclusione dei “Recidivi”: Un punto chiave è l’intenzione di escludere dai benefici i cosiddetti debitori seriali, ovvero coloro che sono già decaduti dalle precedenti rottamazioni per mancato pagamento.

Discarico Automatico: La Rivoluzione da Gennaio 2026

Una novità di grande rilevanza e già certa è l’introduzione del discarico automatico a partire dal 1° gennaio 2026.

Il meccanismo prevede che, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non riesce a recuperare un credito entro cinque anni dalla sua presa in carico, la cartella debitoria venga automaticamente restituita all’ente creditore originario (ad esempio, Comune, INPS o Regione).

Attenzione: È fondamentale capire che il discarico non equivale alla cancellazione del debito. L’ente creditore avrà la facoltà di:

Continuare l’azione di recupero attraverso mezzi propri o agenzie private.

Archiviare definitivamente la posizione debitoria.

Il discarico scatterà in specifiche condizioni che rendono il recupero palesemente inefficace o impossibile:

Debitore nullatenente o in grave difficoltà economica.

Irreperibilità del debitore dopo ripetuti tentativi.

Debito di importo troppo basso per giustificare ulteriori costi di recupero.

Debitore deceduto senza eredi che abbiano accettato l’eredità.

Per il contribuente, restare aggiornati su queste complesse modifiche normative, sapere come muoversi in caso di discarico o se aderire a un’eventuale sanatoria, è cruciale per la gestione del proprio profilo fiscale.