Chiaramonte Gulfi – Un altro incidente stradale è stato registrato nella giornata di sabato, questa volta sulla Strada Provinciale 3, nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Una Fiat Punto e una Toyota sono entrate in collisione per cause che sono in corso di accertamento. A seguito dello scontro, due persone sono rimaste ferite.

I feriti sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ambulanza in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.