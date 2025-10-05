Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino che prevede forte maltempo a partire da oggi, domenica 5 ottobre, con un’intensificazione significativa prevista per l’intera giornata di domani, lunedì 6 ottobre.

Maltempo Sicilia, le previsioni per le prossime ore

Già dal primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre, e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere temporalesco, in particolare sui settori costieri tirrenici dell’Isola. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sui settori tirrenici della Sicilia nord-orientale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia occidentale e centrale, con

quantitativi cumulati generalmente deboli.

I fenomeni saranno accompagnati da:

Rovesci di forte intensità.

Frequente attività elettrica.

Locali grandinate.

Forti raffiche di vento.

Domani Venti di Burrasca

Il quadro peggiorerà ulteriormente a partire dal mattino di lunedì 6 ottobre e per le successive 24-36 ore, quando la Sicilia sarà investita da venti forti settentrionali. Si prevedono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla

Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le raffiche di vento, in progressivo rinforzo, potranno raggiungere intensità di burrasca, rendendo agitati i mari e raccomandando massima cautela, soprattutto nelle zone costiere esposte. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più colpite.