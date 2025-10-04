Pozzallo – La città di Pozzallo si stringe oggi nel dolore per dare l’ultimo addio a Federico Cataudella, il giovane concittadino morto prematuramente all’età di soli 27 anni. I funerali si terranno nel pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa Madre Madonna del Rosario richiamando la comunità a salutare un ragazzo ricordato per la sua solarità e la sua immensa voglia di vivere.

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di commozione sui social media, dove amici e conoscenti hanno voluto ricordare Federico con affetto, mettendone in luce la schiettezza e le passioni.

Tra i messaggi più toccanti spicca quello di un amico, Pietro, che ne ricorda la vitalità e l’autenticità:

“Un ragazzo speciale, pieno di vita e con una passione autentica per le auto,” scrive Pietro. “Ricordo quella festa in cui ci siamo seduti al tavolo a parlare: ti brillavano gli occhi mentre raccontavi della tua passione, della velocità che tanto amavi. Eri una persona sincera, che non riusciva a tenersi le cose dentro, ed è proprio questo che ti rendeva vero e unico.”

L’amico conclude, sottolineando l’eredità emotiva lasciata da Federico: “La tua allegria e il tuo sorriso rimarranno impressi in chi ha avuto la fortuna di conoscerti. La vita è stata ingiusta, ma il tuo ricordo vivrà per sempre. Ciao amico mio, riposa in pace.”

“Ho ancora impresse nella mente le ultime parole che mi hai detto l’ultima volta che ci siamo visti, scrive Soraya: “Sora sono stato troppo male, ma adesso sono qui è andato tutto bene, pensiamo a divertirci. Guardavo i tuoi occhi, il tuo sguardo e traspariva la tua immensa voglia di vivere, la tua immensa voglia di prenderti ancora tante cose, ed è così che doveva andare. La vita è ingiusta, sbagliata, non riesci a trovare un senso e quando accadono queste cose non riesci a capire perché devono andare via sempre le persone più pure e buone, ed io ho provato la stessa sensazione tre anni fa quando è andato via la mia stella, il mio Matteo.

Federico eri capace di illuminare una stanza solo entrandoci, portavi luce immensa, ricorderò per sempre il modo in cui mi salutavi ovunque mi vedevi, porterò con me il tuo sorriso stampato in volto in qualsiasi circostanza ti trovavi. Solo infinita tristezza e dolore, sarai già diventato un angelo meraviglioso, perché la tua bontà ha fatto sì che tu lo fossi anche qui sulla terra. Ti voglio bene Fede”.