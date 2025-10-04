Comiso – Domenica 5 ottobre alle ore 18:00 approda al Museo Civico di Storia Naturale di Comiso Il Suono della Storia, concerto inserito nella minirassegna itinerante dell’Orchestra Barocca Siciliana nei Musei e Luoghi della Cultura. Giunta alla sua seconda edizione, ha già visto i solisti dell’orchestra esibirsi presso la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo e Castel Maniace a Siracusa e al Convento di Santa Maria degli Angeli ad Assoro.

L’interprete che si esibirà, per il primo concerto pubblico nella sua città di origine, è il violoncellista comisano Jascha Parisi.

Il programma, che comprende brani di Scipriani, Gabrielli e Johann Sebastian Bach, verrà eseguito nella suggestiva sala dei Cetacei del Museo, a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Il concerto rientra tra le iniziative finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.