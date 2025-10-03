Piazza Armerina (EN) – Un grave episodio ha scosso Piazza Armerina, dove una ragazza di diciannove anni è rimasta ferita gravemente dopo essersi lanciata da un’auto in movimento in seguito a un litigio con il fidanzato.
La giovane, originaria di Piazza Armerina, è stata immediatamente trasferita dall’ospedale locale all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta tramite elisoccorso, a causa di un grave trauma cranico che ha causato un’emorragia cerebrale.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, la diciannovenne si trovava in auto con il fidanzato quando, al culmine di un alterco, avrebbe aperto improvvisamente lo sportello, lasciandosi cadere sulla carreggiata dal veicolo in corsa.
La paziente è stata subito condotta in sala operatoria per essere sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato al gesto estremo.
