Modica – Archiviato con soddisfazione il successo ai rigori in Coppa Italia e il conseguente passaggio al secondo turno, il Frigintini di Ciccio Di Rosa, si rituffa in campionato dove, domani per l’anticipo della seconda giornata del girone D del campionato di Promozione sarà di scena al “Biazzo” ospite del Pro Ragusa.

Un derby difficilissimo contro una squadra ben rodata e costruita per stazionare nelle zone nobili della classifica e lottare per il salto nel campionato di Eccellenza, ma i giovani rossoblu modicani rinfrancati dal successo di mercoledì scenderanno in campo con la massima determinazione per cercare di mettere in difficoltà i neroverdi di Alessandro Nigro.

“Domani – spiega il tecnico del Frigintini – affrontiamo un’altra big del nostro girone, squadra attrezzata per vincere il campionato che annovera nelle proprie fila giocatori di categoria e anche di categoria superiore e noi, inteso come squadra dobbiamo essere bravi così come facciamo dal 12 agosto quando abbiamo iniziato, a non guardare gli altri, ma guardare a noi stessi e credere sempre nel nostro percorso. Giocare contro queste grandi squadre – continua – per noi deve essere sempre motivo di orgoglio, ma soprattutto deve essere una giornata che ci deve insegnare qualcosa che ci servirà poi per arrivare al nostro obiettivo.

Passare il turno di Coppa Italia serviva per il morale, perchè anche se molto giovane, la mia squadra ha delle qualità che cerchiamo di rafforzare in ogni allenamento della settimana e affrontare squadre come il Pro Ragusa – conclude Ciccio Di Rosa – ci servirà per costruirci il nostro futuro per poi arrivare fino alla fine all’obiettivo”.

Il derby del “Biazzo” tra Pro Ragusa e Frigintini Calcio avrà inizio alle 15,30 e sarà diretto dall’agrigentino Yari Lauria con la collaborazione del collega di sezione Fabrizio Narcisi e da Gaetano Frazzetto della sezione AIA di Ragusa.