Modica – Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle ore 16:00, sulla strada che collega Pozzallo a Modica. Secondo le prime informazioni, lo scontro tra due veicoli è avvenuto in prossimità dell’ingresso della città di Modica.
Per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti. L’incidente ha causato un significativo rallentamento del traffico in entrambi i sensi di marcia. Si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito.
