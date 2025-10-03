Ragusa – La 68esima edizione della Salita dei Monti Iblei è in programma a Chiaramonte Gulfi il prossimo fine settimana, dal 10 al 12 ottobre. Tutti i dettagli dell’edizione 2025 della storica gara automobilistica e il ricco programma di attività correlate saranno illustrati lunedì 6 ottobre, alle ore 11, nella Sala Molè del Palazzo di Viale del Fante a Ragusa.
Saranno presenti la Presidente del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, oltre ai rappresentanti del comitato organizzatore e gli sponsor che sostengono la manifestazione.
