Caltanissetta – I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto un nisseno sessantenne in esecuzione di provvedimento della locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, poiché condannato alla pena detentiva di sei anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed altro. Domenica pomeriggio l’equipaggio di una volante in una via del centro storico cittadino ha intercettato l’uomo il quale, alla vista dell’equipaggio della Polizia di Stato, si è dato alla fuga.

Inseguito dagli agenti il fuggiasco è stato raggiunto e bloccato. L’arrestato da giorni si sottraeva all’esecuzione di un ordine di carcerazione cumulativo di tre sentenze definitive di condanna emesse dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. Le condanne riguardano quattro episodi di truffa, dodici di riciclaggio ed altri reati commessi tra il 2018 e il 2024. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto alla locale Casa Circondariale per espiane la pena.