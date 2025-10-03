Vittoria – In vista della prossima sfida casalinga (Vittoria-Niscemi), l’FC Vittoria comunica a tutti i tifosi e sostenitori che è già attiva la prevendita dei biglietti. La società invita caldamente ad approfittarne, così da evitare disagi e lunghe attese al botteghino il giorno della partita.

La prevendita rappresenta il modo più rapido e sicuro per garantirsi un posto sugli spalti e vivere al meglio l’atmosfera dello stadio, senza file né stress. L’obiettivo è favorire un afflusso ordinato dei tifosi e rendere l’ingresso allo stadio più scorrevole per tutti.

Il club biancorosso, sempre attento alla propria tifoseria, sottolinea l’importanza del sostegno del pubblico, considerato il “dodicesimo uomo in campo” in una stagione che vede la squadra impegnata su più fronti.