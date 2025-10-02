Modica – “Il Consiglio Comunale di Modica ha impresso una svolta determinante sulle politiche di sicurezza urbana approvando all’unanimità la mozione presentata dai Consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, con la sottoscritta come prima firmataria”. A parlare è la consigliera comunale del gruppo Siamo Modica, Elena Frasca.

“L’approvazione rappresenta una netta smentita delle valutazioni sull’emergenza sicurezza espresse dall’Amministrazione, che per troppo tempo ha sminuito e ignorato i gravi allarmi lanciati da cittadini e dalle maggiori associazioni di categoria. L’Amministrazione – aggiunge la consigliera Frasca – ha tentato di declassare la crisi sicurezza parlando di “allarmismo ingiustificato” e nascondendosi dietro sterili statistiche, finché la drammatica realtà dei fatti non ha reso la sua narrativa insostenibile.

Ricordiamo che appena lo scorso 10 settembre, al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Sindaco e Assessore al Centro Storico avevano liquidato la questione come “meri episodi sporadici”, mentre la sottoscritta, facendosi anche portavoce degli altri Consiglieri firmatari della mozione e dei tanti residenti esasperati da un fenomeno mai prima d’ora avvertito con tale inedita gravità, rappresentava la concreta e tangibile situazione di insicurezza presente a Modica, al di là dei dati statistici che non “leggono” pienamente la realtà.

Oggi, l’Amministrazione è chiamata con forza ad agire. La mozione approvata impegna l’Amministrazione a implementare un piano di sicurezza urbana integrato e a lungo termine in sinergia con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio, avviare progetti di riqualificazione del Centro storico, coinvolgendo attivamente associazioni e comunità straniere e, infine, istituire un Tavolo di monitoraggio periodico sulla sicurezza con tutti i gruppi consiliari.

Le recenti dichiarazioni di un gruppo della maggioranza consiliare sulla ritrovata centralità della sicurezza suonano come un tentativo di ravvedimento tardivo. Chi adesso considera prioritario il tema dovrebbe avere l’onestà politica di ammettere i propri clamorosi errori di valutazione e rendere merito alla determinazione di quei Consiglieri – conclude la consigliera Frasca- che hanno portato in primo piano il diritto ineludibile alla sicurezza dei cittadini.

I Consiglieri firmatari dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee non abbasseranno la guardia e vigileranno affinché le misure approvate vengano attuate con la massima tempestività ed efficacia”.