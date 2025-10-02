Ragusa – I beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) possono consultare la video-guida personalizzata e interattiva, un nuovo servizio rilasciato dall’INPS. Lo comunica con una nota stampa l’Inps di Ragusa. Dall’11 settembre scorso, infatti, ai richiedenti di luglio che hanno percepito il primo assegno e che sono stati valutati dai Servizi sociali dei Comuni, l’Istituto mette a disposizione uno strumento progettato per accompagnare, passo dopo passo, i destinatari del sostegno.

La video-guida nasce per semplificare e rendere più immediata la comprensione degli obblighi e delle opportunità previsti dalla normativa, aiutando i cittadini a mantenere correttamente il diritto alla prestazione e a orientarsi nei percorsi di inclusione lavorativa e sociale, obbligatori o facoltativi.

Ogni video-guida è personalizzata sulla base della valutazione multidimensionale acquisita dai Servizi sociali ed è disponibile per sei mesi nella bacheca personale di MyINPS. È notificata anche via sms, email e tramite le app INPS Mobile e IO.

L’interattività del servizio consente di accedere facilmente a pop-up di approfondimento personalizzati e a informazioni pratiche (tempistiche di pagamento, possibili cause di decadenza, ecc.), oltre a collegamenti diretti allo stato della domanda ADI e alla piattaforma SIISL. Al termine della riproduzione, pulsanti dedicati guidano il richiedente e i familiari ad attivarsi subito verso i percorsi previsti.

Il lancio della nuova video-guida rappresenta un passo importante verso una comunicazione più vicina e accessibile ai cittadini che fruiscono della misura, capace di tradurre in modo chiaro gli adempimenti richiesti e di fornire un sostegno concreto nell’attivazione dei percorsi di inclusione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata nel portale. È inoltre disponibile lo spot sul Canale YouTube dell’INPS e un poster informativo sulle modalità di accesso al servizio.